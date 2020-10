12/15 ©Ansa

Ancora in Puglia, nella scuola media Michelangelo di Bari l'Asl ha individuato un contagio di coronavirus tra gli alunni e per questo motivo è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni per una intera classe. A comunicarlo ai genitori è stato lo stesso istituto scolastico. La quarantena è stata disposta solo per gli studenti, per i docenti invece l'Asl ha ritenuto che non fosse necessario. Un caso anche all'istituto comprensivo statale Falcone Borsellino e uno al circolo didattico San Filippo Neri