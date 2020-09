2/20

I nuovi contagi, in 24 ore, sono 1.494, su 51.109 tamponi effettuati (il giorno prima i test erano stati di più, oltre 87mila). Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 311.364. Le vittime, in totale, sono 35.851, con 16 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 773, per un totale di 225.190

IL BOLLLETTINO DEL 28 SETTEMBRE