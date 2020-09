Coronavirus Italia, il bollettino del 28 settembre

Calano i casi di Coronavirus in Italia registrati in 24 ore: sono 1.494 (ieri erano 1.766), a fronte però di un calo anche nei tamponi effettuati (51.109 contro gli oltre 87mila di ieri). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE- LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Gli attualmente positivi al Covid-19 tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non si registrava dal 27 maggio quando furono 50.966. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 264, 10 in più rispetto al giorno precedente.