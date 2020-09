5/21 ©Ansa

In Friuli Venezia Giulia, uno studente di prima all'Isis Nautico Galvani di Trieste è in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al tampone. Con lui sono stati messi in isolamento anche i 18 compagni di classe e 8 professori, in attesa di essere sottoposti anche loro al tampone. Il ragazzo è residente in provincia di Gorizia ed è asintomatico. L'intera sua famiglia, però, è risultata contagiata ed è dunque anche essa isolata. Ieri mattina lo studente non è andato a scuola comunicando le sue condizioni di salute

Le tappe del contagio globale