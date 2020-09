Coronavirus, allarme in Spagna: in 24 ore 10.799 contagi e 241 morti

È il numero più alto di vittime dall'inizio della seconda ondata. I casi registrati il 22 settembre sono stati 3.125. A Madrid, intanto, sono entrate in vigore misure restrittive parziali. Nonostante l'impennata dei casi il governo ha deciso comunque di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni

In Spagna la diffusione del coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE) è ormai tornata a far paura. Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato che in 24 ore sono morte 241 persone, il numero più alto di vittime dall'inizio della seconda ondata di Covid-19. Durante la prima ondata il record di morti era stato di 950 in un solo giorno. I casi registrati martedì, 22 settembre, sono stati 3.125.

A Madrid entrate in vigore restrizioni parziali approfondimento Coronavirus, Paesi con più nuovi casi in 24 ore: Regno Unito ottavo Tra le città più colpite c’è la capitale Madrid, dove il 21 settembre sono scattati nuovi confinamenti parziali per la nuova impennata dei casi (VIDEO). Le misure prevedono controlli in entrata e in uscita, capienza al 50% per bar e ristoranti, e parchi chiusi. Si tratta di zone con un tasso di incidenza di oltre mille casi per 100mila abitanti, tre volte la media nazionale che è già la più alta d'Europa. Le restrizioni, applicate in certi quartieri della città, sono una misura che molti considerano inefficace, dato il livello di diffusione dei contagi in tutta la città. A Carabanchel e in altri quartieri centinaia di persone hanno protestato nei giorni scorsi, contro un provvedimento che ritengono tardivo e discriminatorio, perché a tornare in lockdown sono le zone più povere, che sono anche quelle con la maggiore pressione su ambulatori e ospedali. Da quando sono entrate in vigore le misure altre 16 zone hanno raggiunto la stessa incidenza del virus e ora il governo regionale non esclude nuove restrizioni per tutta la città.