Il governo ha stabilito una chiusura ancora più rigida rispetto alla stretta già in atto: sarà effettiva a partire da venerdì 25 settembre e resterà in vigore per 17 giorni. Chiusi i servizi non essenziali e bloccate tutte le manifestazioni al di là di un chilometro dalla propria abitazione e con oltre 20 persone. Sinagoghe in funzione solo per le cerimonie di Kippur