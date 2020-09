4/15 ©Getty

Come richiedere gli sconti. I biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso degli election days. Per il voto del 20 e 21 settembre, il viaggio di andata può essere effettuato dall'11 settembre e quello di ritorno non oltre l'1 ottobre. Per il turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre viaggio di andata dal 25 settembre e di ritorno non oltre il 15 ottobre. Per il ballottaggio, infine, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 4 ottobre viaggio di andata dal 25 settembre e di ritorno non oltre il 14 ottobre