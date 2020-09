Reddito di cittadinanza a detenuti e familiari: scoperti 30 'furbetti'

I detenuti coinvolti nell'indagine sono in carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione. L'importo complessivo delle somme indebitamente ricevute, e di cui si è proposto il recupero, ammonterebbe a circa 200mila euro.

L'indagine

leggi anche

Catania, usuraio percepiva reddito di cittadinanza: arrestato

I finanzieri di San Severo (Foggia) hanno verificato la posizione di 169 detenuti, scoprendo che 30 di loro avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, tre avevano presentato direttamente la domanda per ottenere il beneficio mentre erano in stato di detenzione carceraria; altri 12 non avevano comunicato l'intervenuta carcerazione. Inoltre, sei familiari di detenuti avevano mantenuto il beneficio senza le riduzioni previste dalla normativa, poiché non avevano dichiarato, nella domanda, la condizioni detentiva del loro congiunto. Altri 8 familiari non hanno comunicato l'intervenuta carcerazione del familiare, continuando a percepire indebitamente il sussidio in forma piena. Infine, una posizione ha riguardato l'allontanamento dalla casa familiare, su ordine dell’autorità giudiziaria, di un componente di un nucleo familiare destinatario del sussidio.