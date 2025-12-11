Offerte Sky
Roma, 19enne gambizzato al Tuscolano

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata e non è in pericolo di vita

Un 19enne è stato gambizzato a Roma, in via Calpurnio Pisone, nel quartiere Tuscolano: tutto è avvenuto intorno alle 2 della notte scorsa quando il ragazzo, mentre camminava nel giardino condominiale, è stato colpito da diversi colpi di pistola alla gamba sinistra e al ginocchio. Sul posto gli agenti della squadra mobile, le cui indagini sono ancora in corso. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata e non è in pericolo di vita. 

