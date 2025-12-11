Scontro tra auto nel Potentino: morto un uomo, il figlio è grave

Una terza persona è stata portata in ospedale in ambulanza in codice giallo e al momento si trova in osservazione al pronto soccorso. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per risalire alla dinamica dell'incidente

È di un morto e due feriti, di cui un bambino di 9 anni in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in località Pantano di Pignola (Potenza). Per cause in corso di accertamento, una Renault Clio e una Jeep Renegade si sono scontrate: impatto fatale per il conducente della prima auto, un uomo di 51 anni del posto, che ha perso la vita. Gravemente ferito il figlio che si trovava in auto con lui, trasportato in eliambulanza all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Una terza persona è stata portata in ospedale in ambulanza in codice giallo e al momento si trova in osservazione al pronto soccorso. Sul posto personale del 118 e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.