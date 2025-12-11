Venezia, ruba barca da trasporto e si schianta a Rialto: fermata

La donna, già nota alle forze dell’ordine, si era messa alla guida dell'imbarcazione probabilmente per appropriarsi del carico di consegne di una ditta di spedizioni che era stipato sul mezzo. Nell'urto è rimasta danneggiata una parte della balaustra alla base del ponte

Ha rubato una barca da trasporto ormeggiata lungo il Canal Grande, a Venezia, e si è schiantata a tutta velocità contro una spalla del Ponte di Rialto, danneggiando un pezzo della balaustra in marmo. È successo giovedì mattina, intorno alle 11:30. La donna, già nota alle forze dell’ordine, si era messa alla guida del “mototopo” probabilmente per appropriarsi del carico di consegne di una ditta di spedizioni che era stipato sul mezzo.

Fermata dopo un tentativo di fuga

Lo schianto ha danneggiato parte del ponte e ha rischiato di far finire in acqua anche la donna che aveva perso il controllo del “topo”, come vengono chiamate a Venezia le grosse barche adibite al trasporto merci nei canali, mettendo a rischio anche la sicurezza della navigazione delle altre barche e dei vaporetti, sempre molto intensa sotto Rialto dove il Canal Grande si restringe. La pesante motobarca ha colpito con la poppa tre colonnine e spezzato il piano d'appoggio.

Dopo l’urto la donna è riuscita a scendere dall’imbarcazione e a darsi alla fuga, ma è stata bloccata dagli agenti della Polizia Locale, accorsi sul posto dal richiamo dei testimoni.