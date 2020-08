Palermo, obbligo dimora ma percepiva reddito cittadinanza: denunciato

I finanzieri hanno sequestrato la card e segnalato il caso all'Inps per la revoca del sussidio e il recupero delle somme erogate, quasi 4mila euro

Percepiva il reddito di cittadinanza ed era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora: è quanto hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Corleone, che hanno denunciato l'uomo, residente a Chiusa Sclafani (Palermo), alla Procura di Termini Imerese. Il denunciato da febbraio percepiva il sussidio ma dato il provvedimento a suo carico per legge non avrebbe potuto ottenerlo. La card è stata sequestrata e il caso segnalato all'Inps per la revoca e il recupero delle somme erogate finora, pari a 3.917,04 euro.