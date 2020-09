Berlusconi ricoverato per coronavirus, le ultime notizie

"Peccato, auguro al presidente di rimettersi, e' una roccia e lo sappiamo. Galliani era dispiaciuto di non essere qui, sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, magari con il Milan vincente". Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini al TG5 ieri sera prima dell'amichevole Milan-Monza a San Siro. Assenti Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele, e Adriano Galliani, in isolamento volontario.