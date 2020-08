1/12 ©Ansa

Dalle mele in Trentino, ai kiwi in Veneto, passando per i vigneti distrutti: si registrano danni incalcolabili nelle coltivazioni a causa del maltempo. A lanciare l’allarme è Coldiretti, dopo l’ondata di perturbazioni che ha interessato molte zone del nostro Paese

Maltempo, danni al Nord: grandinate, forti raffiche di vento ed esondazioni.