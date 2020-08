Meteo, le previsioni di lunedì 31 agosto

Ancora brutto tempo sul Nord, con pioggia soprattutto su Alpi, Emilia, Liguria, Lombardia orientale e Veneto. Poi le condizioni dovrebbero migliorare. Maltempo anche al Centro, con nubifragi in particolare su Sardegna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Nuvolosità in aumento al Sud. Temperature in calo quasi ovunque

Ancora temporali al Nord, piogge abbondanti al Centro, nuvolosità in aumento al Sud. Sono queste le previsioni meteo di lunedì 31 agosto. Sul Settentrione, dopo il brutto tempo degli ultimi giorni che ha provocato danni e vittime anche al Centro, sarà un’altra giornata di maltempo diffuso ma poi le condizioni dovrebbero migliorare. È atteso un peggioramento, invece, sul resto d’Italia. Temperature in calo quasi ovunque (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord vedi anche Maltempo al Nord: grandinate, forti raffiche di vento ed esondazioni Al Nord il lunedì dovrebbe iniziare con cielo molto nuvoloso ma tempo asciutto. Nel corso della giornata, però, sono attesi temporali sparsi. Pioggia soprattutto sulle Alpi, in Emilia, in Liguria, sulla Lombardia orientale e in Veneto. Poi le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Temperature in calo, con massime tra 20 e 27 gradi. A Milano e Torino si alterneranno acquazzoni e schiarite, con il termometro che oscillerà tra 13 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro leggi anche Maltempo, albero su tenda a Marina di Massa: morte due sorelle Maltempo anche al Centro, con temporali a tratti intensi e venti forti. In particolare, dalle prime ore di lunedì sono attesi nubifragi sulla Sardegna. Poi le piogge abbondanti si sposteranno su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Locali temporali anche in Toscana e Molise. Temperature in diminuzione, con massime tra 19 e 25 gradi. A Roma è prevista pioggia soprattutto in mattinata, con il termometro tra 16 e 21 gradi. Temporali a Firenze, con temperature tra 15 e 22 gradi.