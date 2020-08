Maltempo, albero su tenda a Marina di Massa: gravi due bambine

Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il maltempo un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia e le due bimbe, di 10 e 2 anni e mezzo, sono state travolte e ora si trovano in ospedale.