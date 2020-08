Maltempo, al Nord danni in diverse Regioni e un disperso nel Varesotto

Grandinate, pioggia, vento, frane e allagamenti stanno interessando il Settentrione. Un uomo di 38 anni è stato travolto da un torrente ingrossato nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Diverse segnalazioni per alberi e tetti sradicati, strade chiuse per smottamenti, trombe d’aria. Per domenica 30 agosto allerta rossa in alcune zone della Lombardia, arancione in Alto Adige, Veneto, Piemonte e Liguria

Grandinate, pioggia, forte vento, frane, allagamenti. Un'ondata di maltempo sta interessando il Nord Italia, causando diversi danni. Nel Varesotto c'è anche un disperso: un uomo di 38 anni travolto da un torrente ingrossato. E nelle prossime ore la situazione rimarrà ancora critica (LE PREVISIONI). La Protezione civile ha emesso per domani - domenica 30 agosto - un'allerta rossa per alcune zone della Lombardia; arancione per Alto Adige, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Un disperso nel Varesotto Una delle situazioni più gravi si è registrata nel Varesotto. Nel pomeriggio un uomo di 38 anni, originario del Comasco, si trovava con un amico vicino al lago Delio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando è stato travolto dal torrente ingrossato. L’amico ha dato subito l’allarme e sono iniziate le ricerche, che però sono state interrotte quando le condizioni meteo sono peggiorate: riprenderanno domani, 30 agosto, se il meteo lo permetterà. I due amici, mentre stavano cercando funghi, hanno pensato di riuscire ad attraversare il torrente con facilità ma sono stati sorpresi dal muro d’acqua e il 38enne è stato trascinato via.

Danni e disagi in diverse regioni Ma il maltempo sta interessando diverse zone, provocando ovunque danni e disagi. A Genova un diciassettenne è stato ferito dall'ondina di un tetto di un supermercato staccatasi a causa di una tromba d'aria. Sulle sponde del lago d'Orta alcune persone sono rimaste bloccate in una chiesa allagata. A Milano i pazienti di una casa di riposo sono stati trasferiti dopo che, a causa del vento e della pioggia, si è scoperchiato il tetto dell’edificio. I passeggeri di un treno bloccato sulla linea del Brennero sono stati evacuati in Trentino.

Traffico, frane e strade interrotte Nel sabato di controesodo, il maltempo ha contribuito a creare traffico intenso su diverse autostrade. Altre strade, invece, sono state chiuse a causa di smottamenti. È il caso della statale Regina, quella che costeggia il lago di Como, chiusa in mattinata fra Domaso e Gravedona (zona in cui per il cedimento di un muro è stata chiusa anche una strada provinciale). Qui una ventina di abitanti e turisti è stata costretta a lasciare la propria casa. Nell'Alessandrino, una frana è arrivata sull'A7, l'autostrada che collega Milano a Genova.

Il nubifragio nel Veronese Nel Veronese - già colpito domenica scorsa dal maltempo - nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un nubifragio che ha creato allagamenti e sradicato piante, mentre nel pomeriggio è stata la volta di una tromba d'aria e di una fortissima grandinata, con chicchi che nella provincia confinante di Cremona e Mantova avevano la grandezza di uova. Danni ingenti ma ancora da quantificare a diversi edifici e soprattutto alle coltivazioni, non ultima quella dell'uva dato che la zona del Veronese colpita è quella dove si produce il Soave.

Gravi danni per una tromba d'aria anche nel Vicentino, dove domenica è atteso il presidente del Veneto Luca Zaia "per fare una prima sommaria conta". Anche la provincia di Belluno, Cortina d'Ampezzo inclusa, è stata investita da grandinate e forte vento, con danni e smottamenti. Due frane sono state registrate tra Pontebba e Studena Alta e ad Ovaro, in Carnia, a causa delle piogge che si stanno abbattendo in queste ore sul Friuli-Venezia Giulia. Tanti gli alberi caduti. Nell'Alessandrino a più riprese si sono verificate esondazioni di torrenti e frane, con precipitazioni fino a 224 millimetri di pioggia in poche ore: una quantità considerata enorme se cade in tre giorni. Ad Asti le forti piogge hanno fatto cedere i portoni del polo di trattamento rifiuti Gaia, dove l'acqua è arrivata agli impianti elettrici causando il blocco delle linee di lavorazione. A Casale Monferrato un albero è crollato sul tetto di un circolo Arci, senza provocare feriti. In provincia di Genova, a Moneglia, il vento ha scoperchiato il tetto dell'hotel La Romantica e il torrente Verde ha rotto gli argini. Grandine, pioggia e smottamenti si sono verificati anche in Valtellina. A Milano sono crollati alberi e le infiltrazioni di acqua hanno causato il blocco delle scale mobili in alcune stazioni della metropolitana.