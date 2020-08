1/20 ©Getty

Sono 8,8 milioni gli italiani che hanno scelto il mese di settembre per trascorrere le proprie vacanze. Lo spiega un’indagine condotta da Coldiretti e Ixé divulgata in occasione dell'ultimo weekend di agosto. Il mare resta la meta prediletta, ma montagna, natura e gastronomia sono sempre più in crescita

Vacanze 2020, gli italiani restano nel Belpaese e scelgono il mare