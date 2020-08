Covid-19 P.Rotondo, dj figlio Paola Perego. Presta: ancora no tampone

Con un post su Facebook il noto agente dei vip e marito della conduttrice racconta l'impossibilità di fare il test per il giovane, in consolle alla serata da cui è nato un focolaio di coronavirus. Chiamate, rinvii, ma dopo quattro giorni il ragazzo ancora non è riuscito a sapere se è stato contagiato

Presta: "Anche stavolta ci vorrà un pizzico di fortuna e tanta pazienza" approfondimento Coronavirus, contagio in un locale a Porto Rotondo: sos tra giovani Tra richieste di attesa e file per fare il tampone in auto, continua a scrivere Presta, "siamo al quarto giorno, chiudere subito discoteche! Perfetto, ma intanto questo ragazzo che ha seguito il protocollo che voi avete previsto in questi casi , che deve fare? Interessa a qualcuno o facciamo un po’ come cavolo ci pare?". La preoccupazione è che il ragazzo possa essere positivo o meno, ma l'amara conclusione è che "anche stavolta ci vorrà un pizzico di fortuna e tanta pazienza".

La nascita del focolaio in discoteca approfondimento Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime news. DIRETTA Il dj romano, l'8 agosto, si trovava in un noto locale di Porto Rotondo per lavorare. Nei giorni seguenti, due ragazze e poi altri quattro giovani sono risultati positivi al coronavirus, allarmando tutti gli altri clienti del locale. Alcuni ragazzi hanno raccontato che la serata si era svolta nel rispetto delle norme: "La discoteca era all'aperto: al chiuso non possono proprio aprire. All'ingresso ci hanno misurato la temperatura, e c'era l'obbligo della mascherina", ha riferito un 22enne all'Ansa.