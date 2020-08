Viviana Parisi, ipotesi incidente-suicidio per la morte di Gioele

Nell'impatto con un furgone avvenuto in autostrada, il piccolo Gioele potrebbe essere morto. Viviana, sconvolta dalla tragedia, potrebbe aver preso in braccio il bambino, scavalcato il guard-rail, percorso un sentiero sterrato ed essere giunta al traliccio. Lì potrebbe aver nascosto Gioele, l'area infatti è piena di vegetazione e le ricerche sono difficili, e poi essersi buttata giù dal pilone.

Le ipotesi della famiglia

Intanto la famiglia Mondello si interroga sull'accaduto. Claudio Mondello, uno dei due legali e cugino di Daniele, pone degli interrogativi su Facebook: "Per quale ragione si è arrampicata su quel traliccio?". L'unica certezza è "il profondo turbamento emotivo" di Viviana che ai familiari aveva detto di volersi recare alla 'Piramide della Luce", un'installazione artistica, ma anche spirituale e mistica, e la sua svolta religiosa che la portava a leggere spesso la Bibbia. E che era stata molto scossa dall'emergenza Covid-19, tanto da temere per la vita di tutti e in particolare del suo piccolo Gioele.

Due tesi diverse

Per il cugino l'approdo finale ha due sbocchi: l'omicidio-suicidio o un incidente. Ma alla prima tesi non crede la cognata, Mariella Mondello, sorella di Daniele, che anche oggi ripete e ribadisce: "Viviana amava moltissimo Gioele, non gli avrebbe mai fatto del male, mai...". E chiede invece di "potenziare le ricerche". Che continuano costanti, giunte all'11esimo giorno. Con l'aiuto anche di una sensitiva, Rosa Maria Laboragine, contattata da Mariella Mondello, che si dice "convinta che Giole verrà ritrovato a breve". "Lui - aggiunge la donna - è lì, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie". "Sono diversi giorni - aggiunge Laboragine - che sto male per la situazione di questo bambino. Se non dovesse essere ritrovato tra qualche giorno verrò io ad aiutarli. Sono sicura che il suo corpicino verrà ritrovato e portato alla famiglia".