Morte Viviana Parisi, undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele

Continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto mentre era con la madre, Viviana Parisi, dj di 43 anni trovata morta nelle campagne di Caronia nei pressi dell'autostrada A 20 Messina Palermo. Per l'undicesimo giorno consecutivo circa 70 persone tra vigili del fuoco, polizia, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza stanno battendo la campagne di Caronia dove è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Cani molecolari e droni

Dopo la visione di alcuni video che attesterebbero la presenza del bimbo con la madre a Caronia, le ricerche si stanno concentrando nei luoghi vicini al ritrovamento del corpo della madre per spingersi fino a dove, secondo i soccorritori, un bimbo di quattro anni impaurito poteva arrivare in una fitta boscaglia. I ricercatori stanno decespugliando gran parte del territorio per agevolare le ricerche e stanno utilizzando cani molecolari per la ricerca di persone morte e droni.