Morte Viviana Parisi, si cerca ancora Gioele. Allo studio nuovo video

Dopo i risultati non risolutivi dell'autopsia, continuano le indagini degli inquirenti che stanno analizzando un nuovo video relativo al caso della dj Viviana Parisi, trovata morta nei boschi attorno a Caronia, mentre proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche di suo figlio di quattro anni Gioele. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, il video riprenderebbe chiaramente la presenza dell'Opel Corsa della donna a Sant'Agata di Militello. Dagli ambienti giudiziari è stata confermata la presenza del filmato, il quale attesterebbe la presenza della donna in quei 22 minuti nel comune nebroideo, senza aggiungere nulla sul contenuto.

Il nuovo video

Il video sarebbe stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata. Per gli investigatori conterrebbe "interessanti dettagli" del passaggio dell'auto a Sant'Agata di Militello ma non è ancora stato chiarito se l'importanza attribuita a questo nuovo elemento sia legata al "cosa" si vede o al "dove" il video è stato ripreso.

Proseguono le ricerche del piccolo Gioele

Nel frattempo proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele da parte di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza nelle campagne di Caronia e Sant'Agata di Militello. Alle 11.30 vertice in prefettura di tutte le forze impegnate per decidere le strategie di ricerca nei prossimi giorni.