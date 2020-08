Ferragosto 2020, a Rimini spiagge sold out tra cene e relax. FOTO

3/15 ©Fotogramma

"La novità dell'estate sulla spiaggia - racconta Mauro Vanni, presidente della cooperativa dei bagnini di Marina Centro di Rimini - sono le cene di fronte al mare, con la possibilità di fermarsi in spiaggia anche di sera, molti chiringuiti si sono organizzati per servire aperitivi e cene in riva al mare"

Coronavirus, a Rimini la clinica 'mobile' per test a turisti