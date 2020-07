1/12 ©Getty

Se ci sarà carenza di sacerdoti, in via "eccezionale”, anche i laici potranno celebrare. E, in particolare, questo varrà anche per battesimi, funerali e matrimoni. Lo si legge nell’Istruzione alle parrocchie, in cui viene specificato che “il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco"

