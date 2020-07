6/15 ©Ansa

"Metteremo in campo piccole azioni che aumentino l'attenzione sul caso che vogliamo portare a livello nazionale e internazionale perché non è possibile morire cosi", fanno sapere gli amici di Mario che intendono supportare "in qualsiasi maniera" la famiglia "portando avanti la stessa battaglia". Mario è stato descritto dai conoscenti come un ragazzo "come noi, più coraggioso di noi, come racconta la sua esperienza e le cose che ha fatto"