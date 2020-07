Alex Zanardi, avviata riduzione sedazione. Quadro clinico resta grave

Dopo l'incidente mentre I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi (SCHEDA), ricoverato in coma farmacologico dopo l'incidente avvenuto il 19 giugno mentre era impegnato in una gara di handbike. "In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la direzione sanitaria - saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta" e "permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo" (LE PAROLE DI ALEX PRIMA DELLA PARTENZA: VIDEO).