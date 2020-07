Coronavirus, tornano i trolley in cabina a bordo dell'aereo

I bagagli a mano possono nuovamente essere portati a bordo dell'aereo per essere sistemati nelle cappelliere. A confermare il dietrofront sul divieto precedentemente emesso dalle compagnie aeree, è stata la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in un'intervista a Radio anch'io su Rai Radio1 ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICI E MAPPE ).

"Il divieto aveva una sua ratio"

leggi anche

Coronavirus, oggi la proroga del Dpcm di giugno sulle restrizioni

Zampa ha spiegato che la decisione iniziale di non portare a bordo dell'aereo i bagagli a mano era stata "assunta dalle compagnie aeree e non dal governo". Ma la sottosegretaria evidenzia che la misura "aveva una sua ratio". "Quando si mettono i trolley nelle cappelliere si producono infatti degli assembramenti e dei contatti - ha aggiunto - anche se quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio".