Il titolare del ministero della Salute illustra il provvedimento che dovrebbe prorogare le misure in scadenza per far fronte all'emergenza Covid-19 e invita a "non abbassare la guardia". Sull'estensione dello stato d'emergenza ha specificato che non è ancora stata presa una decisione, dovrà prima riunirsi il Consiglio dei Ministri

"Non esiste il rischio zero senza il vaccino non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del virus accelera e non perde potenza", con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto in Senato per presentare alle Camere il provvedimento che dovrebbe prolungare le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus in scadenza. Nel nuovo Dpcm ci sarebbero anche le ultime ordinanze con la conferma di quanto deciso in termini di divieti di ingresso e quarantena. "Prima di opinioni e proposte voglio partire da realtà e fatti che alle volte non coincidono con nostri desideri - ha detto il ministro - Il 31 maggio nel mondo avevamo oltre 5 milioni di contagiati, oggi abbiamo superato soglia 13 milioni. Davanti a questi dati non possiamo abbassare la guardia". (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

L'intervento al Senato approfondimento Coronavirus, verso proroga del Dpcm di giugno: ecco cosa prevede "La partita non è ancora vinta e non bisogna sottovalutare una situazione nel mondo che è ancora preoccupante". Per questo motivo Speranza invita a rispettare le regole ripetendo che "nessuno mette in dubbio l’uso di mascherine, il distanziamento sociale e il frequente lavaggio delle mani". Sono tre semplici regole sulle quali il ministro chiede di continuare a fare attenzione.

"Non siamo ancora in un porto sicuro" Il ministro ha ringraziato i medici che hanno lavorato durante il lockdown e ricordato come l'Italia abbia "segnato rotte che poi sono state seguite dagli altri Paesi. Chi ha seguito altre strade, come l’immunità di gregge, ha pagato un conto più alto". Allo stesso tempo Speranza sottolinea che il nostro Paese non è ancora "in un porto sicuro, siamo in una fase di convivenza e se allentiamo i controlli aumentiamo il rischio di nuovi contagi".

"Emergenza non è terminata, dobbiamo essere in grado di agire tempestivamente" "Dobbiamo essere sempre pronti a intervenire tempestivamente", sono le parole del ministro che chiarisce come al momento nessuna decisione sia stata assunta perché dovrà riunirsi il Consiglio dei ministri. "Io non considero terminata la fase di emergenza, il punto aperto è quali siano gli strumenti per affrontarla", ha aggiunto Speranza sottolineando come "non possiamo permetterci di non avere una macchina efficace e veloce per rispondere a emergenza".