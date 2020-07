Coronavirus, a Torino una festa per ringraziare i medici cubani. FOTO

Al Parco Dora è stato organizzato un pranzo, a cui hanno partecipato anche alcuni pazienti guariti, per dire grazie alla brigata cubana arrivata in città durante l’emergenza. Lo staff cubano è composto da 38 persone che per oltre 100 giorni hanno prestato servizio al Covid Hospital delle Ogr. “Non importa da dove veniamo, importa che stava soffrendo l'umanità, c'era chi aveva bisogno e siamo venuti ad aiutare”, ha detto il capo delegazione