Coronavirus Piemonte: 4 nuovi positivi, nessun decesso registrato

Dei contagi, due sono asintomatici. Oggi si contano altri 29 guariti, per un totale di 25.477. Nove il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Zero decessi, quattro nuovi casi positivi di cui due asintomatici. Sono alcuni dei dati diffusi dalla Regione Piemonte nel bollettino sulla situazione inerente al coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – PAZIENTI E MEDICI DELLA ‘BRIGATA CUBANA’ IN FESTA). I pazienti guariti sono in tutto 25.477 (+29 rispetto a ieri). Il totale dei decessi è fermo a 4.111. Le persone risultate positive in Piemonte dall'inizio dell'epidemia sono 31.498. Resta invariato il numero (nove) dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.