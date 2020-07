Scuola, Agcom: "Il 12,7% degli studenti senza didattica a distanza"

Nella relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni viene evidenziata una fortissima disparità tra Nord e Sud Italia, resa ancora più evidente dalla pandemia. Dati che, secondo l'Autorità, sono "inaccettabili per una democrazia evoluta"

La pandemia causata dal Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) ha reso ancora più evidente "in tutta la loro gravità le disuguaglianze sociali e digitali preesistenti", che "rischiano di compromettere il lento processo di digitalizzazione" in Italia. Questo uno dei passaggi dell'analisi dell'Agcom nell'allegato alla Relazione annuale, in cui si legge anche che durante il periodo di emergenza, "il 12,7% degli studenti non ha usufruito della didattica a distanza".