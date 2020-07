Palermo, ministro Azzolina visita scuola Falcone dopo raid vandalici

Il ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina ha visitato questa mattina la scuola Giovanni Falcone di Palermo, situata nel quartiere Zen in via Pensabene. L’istituto è stato più volte oggetto di raid vandalici negli ultimi mesi, tanto che in questi giorni si è tenuto in prefettura un comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica con al centro i fatti avvenuti nella scuola.

Le parole del ministro Lucia Azzolina

"In Sicilia come in altre parti d'Italia abbiamo l'obiettivo di migliorare gli spazi attualmente disponibili e di cercarne gli altri al di fuori dalla scuola, in luoghi come cinema e teatri e musei. Un modo per avvicinare gli studenti al mondo della cultura. Vogliamo potenziare l'organico con docenti e personale Ata", ha detto il ministro Azzolina, che poi ha annunciato: "Abbiamo attivato un bando da 236 milioni di euro, pubblicato oggi: ogni scuola secondaria di primo grado potrà avere fino a 100 mila euro, e le scuole secondarie di secondo grado fino a 120 mila euro, per comprare i libri di testo, device e zainetti destinati agli studenti meno abbienti. La scuola deve arrivare a chi ha più difficoltà: nessuno deve restare indietro, soprattutto in terre come la Sicilia".

"Banchi singoli per nuove forme apprendimento"

"Stiamo lavorando molto bene con il commissario Arcuri - ha detto Azzolina parlando del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri -, stiamo investendo dei soldi per acquistare dei banchi singoli che possano essere arredi moderni e che possano restare. Si tratta di investimenti strutturali per le nostre scuole e che permetteranno forme di apprendimento nuove".



"Valutare quali interventi mettere in campo"

"La visita del ministro rappresenta un momento importante alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico - dice il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani -. Un modo per rendersi conto personalmente delle esigenze delle scuole anche nelle realtà periferiche delle grandi città. Si dovrà valutare quali interventi mettere in campo per garantire la sicurezza degli alunni alla luce dell'emergenza Covid e la sicurezza del plesso scolastico per contrastare le intrusioni nell'edificio scolastico". Il ministro è stato accolto dalla dirigente scolastica Daniela Lo Verde.