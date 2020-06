Caso procure, Creazzo presenta ricorso al Tar contro nomina Prestipino

Il procedimento sarebbe basato sul fatto che il procuratore capo di Firenze avrebbe più titoli del procuratore della Repubblica di Roma, cosa che non è stata valutata in sede decisionale. Anche il procuratore generale di Firenze, Viola, ha impugnato la nomina

Il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo ha formalmente presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nomina di Michele Prestipino Giarritta a procuratore della Repubblica di Roma. Il ricorso sarebbe basato sul fatto che Creazzo, procuratore capo a Palmi dal 2009 e a Firenze dal 2014, avrebbe più titoli di Prestipino, procuratore aggiunto e reggente della procura di Roma, per essere designato all'incarico.

Anche il Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, poche ore prima aveva impugnato la stessa nomina, come ha reso noto Girolamo Rubino, avvocato di Viola. Due avvenimenti che rientrano a pieno titolo nel caso procure, da giorni tornato sulle prime pagine dei giornali dopo che il magistrato Luca Palamara è stato espulso dall'Associazione nazionale magistrati .

Le nomine durante lo scoppio del caso Palamara



approfondimento

Sentenza disciplinare scritta da Palamara, Pg chiede atti

L'incrocio tra il nome di Palamara e quelli di Prestipino, Garrazzo e Viola parte nel maggio 2019, quando la V Commissione del Csm avanza una proposta di delibera assunta a maggioranza a favore di Viola, una per Francesco Lo Voi e una per Creazzo. Successivamente la procura di Perugia avvia l'indagine su Palamara e alcuni componenti del Csm. Il Consiglio superiore dispone così la revoca delle proposte originariamente formulate e nel gennaio 2020 vengono prosposti Lo Voi, Creazzo e Prestipino, nominato poi il 4 marzo 2020 in plenum, a seguito di un doppio ballottaggio.