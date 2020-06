Anm, Palamara: "Negata parola". Poniz: "Nessun capro espiatorio"

“Mi hanno espulso gli stessi che mi chiamavano per chiedermi qualcosa”. È questa in sostanza l’accusa di Luca Palamara, espulso dall’Associazione nazionale magistrati senza essere prima ascoltato per chiarire la sua posizione in merito al caso procure che lo vede indagato a Perugia per corruzione. Palamara attacca ancora dicendo che “nemmeno nell’Inquisizione accadeva” che fosse “negato il diritto di parlare e di potermi difendere”, e parla di un paradosso: la stessa Anm si sciolse nel 1926 proprio "perché veniva negato il diritto di parlare", che va riconosciuto "a tutti". L’ex pm di Roma insiste di non voler fare “il capro espiatorio di un sistema”. A replicargli è il presidente dell’Anm Luca Poniz (VIDEO): “Non c'è nessun capro espiatorio, abbiamo affrontato un'incolpazione disciplinare che riguardava un fatto specifico”.