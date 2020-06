Alex Zanardi, il post del figlio Niccolò su Instagram: "Forza papà"

Dopo i messaggi del mondo dello sport e non solo, anche la famiglia esprime il suo incoraggiamento per l'ex pilota ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dopo l'incidente stradale in handbike. Numerosi i commenti: "Forza campione", "Tutta l'Italia è con lui"

"Forza papà, ti aspetto, torna presto". È il messaggio che Niccolò Zanardi, figlio di Alex, ha dedicato al genitore, ricoverato da venerdì in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dopo l'incidente stradale in handbike di venerdì scorso (LE IMMAGINI). L'ex pilota è in terapia intensiva e il suo quadro neurologico, secondo quanto fatto sapere dai medici nell'ultimo bollettino, è "rimasto invariato nella sua gravità" (STORIA DEL CAMPIONE - LE PAROLE PRIMA DELLA GARA).