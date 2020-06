Scuole, Miozzo (Cts): con apertura a maggio i contagi sarebbero saliti

In un’audizione alla Camera, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile ha detto che l’esame di Maturità sarà “il primo test”. Per settembre consiglia “differenziare inizio lezioni e mascherine dai 6 anni”. In Italia sono stati 4.564 i casi di minori contagiati, gran parte gestiti a domicilio, un centinaio in ospedale

I consigli di Miozzo approfondimento Scuola, da distanze sicurezza a igiene: il protocollo Cts per rientro Ora il livello di rischio - ha spiegato Miozzo - è tra medio-basso e medio-alto. Per questo il Cts, per la prova orale di maturità, ha suggerito una serie di misure che vanno dalla gestione degli spazi, alle procedure di igiene individuali, all'uso di mascherine da parte di docenti, studenti e operatori. L'accesso a scuola verrà inibito a coloro che avranno febbre superiore a 37,5 e che dichiarano di essere stati in contatto con soggetti in quarantena o in isolamento domiciliare. "Abbiamo pensato a percorsi dedicati di entrata e uscita se disponibili. Non è necessaria la rilevazione temperatura all'ingresso ma basta l'autocertificazione e non è necessario l'uso dei guanti", ha aggiunto Miozzo. I ragazzi disabili possono essere esonerati dall'esame in presenza. Oggi anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che il governo è al lavoro "per garantire la riapertura in piena sicurezza di tutte le scuole a partire da settembre: questa riapertura è la priorità assoluta su cui concentrare attenzione e risorse" (APPROVATO IL DECRETO SCUOLA).

Distanziamento, mascherina e igiene approfondimento Maturità 2020, dagli studenti tante incertezze sul maxi-orale Sono tre, ha poi spiegato il coordinatore del Cts, i principi cardine condivisi dalla comunità scientifica per ridurre il rischio di contagio: il distanziamento - per l'Italia non inferiore al metro, ma in altri Paesi è anche di due metri -; l'utilizzo della mascherina, come barriera difensiva e protettiva e l'igiene delle persone e degli ambienti. Su questi cardini quindi il Comitato ha dato indicazioni al Ministero dell'Istruzione per la riapertura delle scuole a settembre, sempre "pronto a rivedere, rileggere e riorientare le indicazioni che abbiamo dato" qualora lo scenario dovesse cambiare. Tra gli altri consigli, il differenziamento dell'inizio delle lezioni, l'ingresso e l'uscita diversi ove possibile per evitare gli assembramenti; ridurre al minimo la presenza di genitori e soggetti estranei nelle scuole; rimodulazione delle aule per assicurare 1 metro di distanziamento; privilegiare gli spazi esterni, utilizzo di mascherina per chi ha più di 6 anni. (IL LICEO DI BERGAMO CON I DIVISORI)