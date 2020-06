Coronavirus, è attiva la registrazione digitale per arrivi in Sardegna

Sul sito della Regione è disponibile il modulo per entrare nell’isola, obbligatorio per tutti. Le indicazioni di provenienza e destinazione possono essere fatte anche un mese prima della partenza, mentre i quesiti sullo stato di salute devono essere compilati massimo due giorni prima dell'imbarco. Saranno i vettori a verificare che i passeggeri siano muniti di ricevuta. In arrivo anche l’app di tracciamento SardegnaSicura

I dati sulla salute massimo 48 ore prima dell’imbarco approfondimento Riaperture, al via spostamenti tra Regioni: folla nelle stazioni. FOTO La registrazione con le indicazioni di provenienza e destinazione può essere compilata anche un mese prima della partenza, mentre è richiesto che i quesiti sullo stato di salute siano fatti massimo due giorni prima dell'imbarco. All’arrivo i passeggeri riceveranno via mail il "beni benius" (ben arrivato in sardo) del governatore con un invito a mantenere comportamenti corretti, sulla base delle prescrizioni per evitare la diffusione del Covid-19.