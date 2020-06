Incidente autostrada A1, padre bimbe arrestato per omicidio stradale

Sarà interrogato lunedì prossimo dal pm di Arezzo il conducente del minivan che ieri si è schiantato contro un camion in A1, nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud, causando la morte di due bambine di 8 mesi e 10 anni e dei nonni 50enni

È stato arrestato nella notte e sarà interrogato lunedì prossimo dal pm di Arezzo il conducente del minivan che ieri si è schiantato contro un camion in A1 causando la morte di due bambine di 8 mesi e 10 anni e dei nonni 50enni. L'uomo, un trentenne, è il padre delle bambine ed è stato arrestato dalla Polstrada per omicidio stradale.

L'incidente intorno alle 14

L'incidente è avvenuto ieri all'altezza di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo) intorno alle 14. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Subito dopo l'incidente sono accorsi sul posto vigili del fuoco, ambulanze, elisoccorso, polizia stradale e personale di Autostrade. La chiusura della carreggiata ha portato alla formazione di lunghe code, anche alle uscite obbligatorie stabilite dalle autorità.