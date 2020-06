Incidente nel Bolognese, in schianto frontale 4 morti tra cui bambina

Quattro persone sono morte in un incidente stradale frontale in provincia di Bologna, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. A perdere la vita tre cittadini tunisini residenti nel Modenese e una bambina di 8 anni di Crevalcore. Nello schianto sono rimate ferite gravemente altre due persone.

Dopo lo schianto, auto finite sugli avventori di un bar

approfondimento

Incidente autostrada A1, padre bimbe arrestato per omicidio stradale

L’incidente si è verificato sabato sera nei pressi di Amola. I tre tunisini erano a bordo di una Peugeot, mentre la bimba era in auto col padre, rimasto gravemente ferito. L'altra persona ferita è un avventore di un bar contro cui le auto sono finite dopo l'impatto, nei pressi della frazione di Amola. Da una prima ricostruzione pare che i tre stranieri avessero passato la serata proprio in quel bar e fossero appena usciti e saliti in macchina. Oltre a carabinieri, vigili del fuoco e 118, sul posto è arrivato anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.