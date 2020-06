Grave incidente sull'autostrada A1 nell'aretino, 4 vittime

Lo schianto è avvenuto in direzione sud all'altezza di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana. Coinvolti un mezzo pesante e due auto. Sul posto intervenute ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade.

Grave incidente stradale sull'autostrada A1 nell'aretino. Quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste ferite nello schianto avvenuto nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Subito dopo l'incidente sono accorsi sul posto vigili del fuoco, ambulanze, elisoccorso, polizia stradale e personale di Autostrade.

Secondo quanto si è appreso, nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'incidente è avvenuto all'altezza di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo) intorno alle 14. La chiusura della carreggiata ha portato alla formazione di lunghe code, anche alle uscite obbligatorie stabilite dalle autorità.