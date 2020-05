Dopo due mesi e mezzo dall'adozione delle misure di lockdown per prevenire il contagio dal coronavirus e dalla conseguente chiusura al pubblico, Costa Edutainment riapre i tre Acquari del gruppo a Genova, Cattolica e Livorno. Nel capoluogo ligure si riparte il 28 maggio. E la struttura si sta preparando per accogliere in sicurezza i visitatori