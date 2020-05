Coronavirus Lombardia, Gallera: "Nelle Rsa positivo 30% degli ospiti"

L'assessore regionale alla Sanità e al Welfare annuncia l'esito del monitoraggio sugli ospiti delle case di riposo, realizzato eseguendo 57mila tamponi: "I positivi sono collocati in aree separate e curati in modo puntuale", ha spiegato. Oggi davanti al Trivulzio flashmob dei parenti delle vittime

Il 30% degli ospiti delle Rsa in Lombardia è risultato positivo al coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ). Lo ha rivelato l'assessore regionale alla Sanità e al Welfare, Giulio Gallera, annunciando l'esito del monitoraggio disposto dalla Regione attraverso “oltre 57mila tamponi”. L'assessore ha sottolineato che i positivi “sono tutti collocati in aree adeguatamente separate e curati in maniera puntuale”. Proprio oggi, i familiari degli anziani deceduti al Pio Albergo Trivulzio, struttura al centro delle indagini milanesi sui contagi e i morti nelle Rsa , hanno organizzato una protesta davanti all’istituto appendendo un telo alle inferriate con i nomi degli ospiti anziani che hanno perso la vita nella casa di cura.

La protesta davanti al Trivulzio dei familiari delle vittime

Coronavirus Milano, flash mob parenti anziani davanti al Trivulzio

Il flashmob davanti al Trivulzio è stato organizzato dal comitato “Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio”. L'iniziativa del Comitato arriva, come ha spiegato dal portavoce Alessandro Azzoni, "dopo mesi di condivisione distanziata di lutti e angosce per la sorte dei nostri cari, quando è ancora costante la preoccupazione per i nostri familiari che vivono isolati all'interno della Baggina". Azzoni ha spiegato: "In questo momento stiamo scrivendo lo Statuto di un'associazione che vuole riunire i parenti delle vittime delle Rsa lombarde colpite in un modo così tragico dal virus".

I dati della Lombardia

In Lombardia oggi, con 19.028 tamponi eseguiti, ci sono stati 293 nuovi positivi al coronavirus. Le persone complessivamente risultate positive al virus in Lombardia sono 86.384. Diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 207, 19 in meno rispetto al giorno precedente. Calano anche i ricoverati: sono 4028, 91 meno di ieri. I decessi sono stati 57, con un totale arrivato a 15.784.