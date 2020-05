Coronavirus Milano, dg Trivulzio scrisse: "No a sprechi su mascherine"

Secondo quanto scriveva il 28 marzo il direttore generale, Giuseppe Calicchio, in un contesto in cui "l'approvvigionamento" di mascherine e dispositivi di protezione "è particolarmente difficoltoso", si è scelto di "evitarne lo spreco laddove non necessari"

In una lettera datata 28 marzo il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia e omicidio colposi nell'inchiesta della Procura milanese sul comportamento delle Rsa durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), scriveva che in un contesto in cui "l'approvvigionamento" di mascherine e dispositivi di protezione "è particolarmente difficoltoso", il Pio Albergo Trivulzio di Milano "ha scelto di evitarne lo spreco laddove non necessari" e di "favorirne, già dal 23 febbraio, la disponibilità laddove il personale sanitario è invece chiamato ad operare utilizzando aerosol, e con pazienti e ospiti con sintomatologie respiratorie e/o febbrili".

La lettera

Nella missiva il dg chiariva che "l'Azienda non può che attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate a livello nazionale" e "regionale" sui dispositivi di protezione che fanno "espresso riferimento alle disposizioni impartite dall'Organizzazione mondiale della sanità". Nella lettera Calicchio precisava anche che non poteva essere a lui imputata "alcuna violazione di norme e prescrizioni" e che "anzi la politica aziendale, ispirandosi sui criteri sopra indicati", ossia la "scarsità dei dispositivi" e le norme in vigore sino a quel momento, "è assolutamente in linea con quanto risulta disposto allo stato a tutela dell'integrità psicofisica del personale sanitario tutto". In più, il dg diceva di essere pronto "a modificare le direttive interne in materia di pari passo con l'evolversi della situazione e delle disposizioni governative e regionali".

La comunicazione della direzione generale del Welfare della Lombardia

Il 'numero uno' del Pat in quel periodo inviò anche ai rappresentanti sindacali dei lavoratori una comunicazione del direttore generale Welfare della Regione Lombardia, Luigi Cajazzo, diffusa dalle Ats alle varie strutture e datata 14 marzo, che aveva per oggetto il "corretto utilizzo dei Dpi". Nella nota Cajazzo dava conto che per i dispositivi di protezione "si stanno evidenziando reali difficoltà di approvvigionamento, nonostante tutti i tentativi che sono stati fatti su diversi fronti". Cajazzo segnalava che "è pertanto necessario tutelare in via prioritaria gli operatori che si stanno occupando dei pazienti Covid positivi". In quel periodo, come evidenziato da diverse difese delle Rsa coinvolte nelle inchieste milanesi, le case di riposo non potevano sapere di avere a che fare con malati Covid perché non avevano tamponi da effettuare. Su questi punti e sulle presunte minacce per impedire l'uso delle mascherine al Trivulzio e in altre Rsa sono in corso le indagini dei pm milanesi.