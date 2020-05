Coronavirus, Farnesina: oltre 83mila italiani rientrati dall’estero

Sono oltre 83mila gli italiani rientrati in Italia, con l’assistenza della Farnesina, dall’inizio dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). A dare i numeri è un comunicato del ministero degli Esteri. I nostri connazionali, spiega, sono tornati da 118 Paesi diversi grazie a più di 800 operazioni aeree, marittime e terrestri.

Farnesina: “Lavoro incessante per garantire rimpatrio italiani”

Nella nota, la Farnesina aggiunge che “negli ultimi due giorni sono tornati in Italia 868 connazionali provenienti da Kenya, Repubblica Dominicana, Giamaica e Cuba, rimasti bloccati e fatti rientrare con quattro voli speciali organizzati dalle Ambasciate in coordinamento con l'Unità di Crisi del ministero”. Inoltre, prosegue il comunicato, “ieri sera è atterrato a Monaco l'aereo con a bordo due delle cinque famiglie italiane che si erano recate in Colombia per completare le procedure di adozione internazionale ed erano rimaste bloccate a causa dell'epidemia. Le tre famiglie restanti rientreranno con un volo previsto nei prossimi giorni”. Infine, la Farnesina assicura che, “con tutte le Ambasciate e i Consolati nel mondo, continua a lavorare incessantemente per garantire il rimpatrio dei cittadini italiani rimasti bloccati all'estero in piena sicurezza" (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE).

Gli italiani rientrati dal Senegal

Nelle scorse ore sono tornati in Italia anche alcuni nostri connazionali bloccati in Senegal. Il Paese ha chiuso i confini alla fine di marzo per l'emergenza coronavirus e da allora l’Ambasciata d’Italia a Dakar assiste gli italiani rimasti bloccati. Dopo un primo volo speciale effettuato il 3 aprile, di concerto con l'Unità di Crisi della Farnesina, sabato ne è stato organizzato un secondo per altre 150 persone circa, molte delle quali con urgenza di rientrare al lavoro. Il volo Dakar-Malpensa, spiega un comunicato della rappresentanza diplomatica, è stato effettuato con il coinvolgimento della compagnia di bandiera senegalese AirSenegal. Oltre agli italiani, sull'aereo hanno viaggiato anche cittadini senegalesi stabilmente residenti per lavoro in Italia.