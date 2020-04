In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, hanno superato quota 110mila: sono 110.574 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI) all'1 aprile. Di questi, 80.572 sono i contagiati attuali, di cui 48.134 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 28.403 ricoverati e 4.035 in terapia intensiva. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.118 che portano il totale a 16.847, mentre il numero totale dei decessi registrati è di 13.155: nell’ultimo giorno sono stati 727. Lo riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile (LE DOMANDE E LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI - COME LEGGERE I NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE - LE BUFALE SMENTITE DALL'ISS - I CONSIGLI PER FARE LA SPESA IN SICUREZZA - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA IN ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che i contagiati attuali sono:

25.765 in Lombardia

11.489 in Emilia-Romagna

8.224 in Veneto

8.470 in Piemonte

3.456 nelle Marche

4.432 in Toscana

2.645 in Liguria

2.758 nel Lazio

1.976 in Campania

1.206 in Friuli Venezia Giulia

1.483 in Trentino

1.112 in provincia di Bolzano

1.756 in Puglia

1.544 in Sicilia

1.211 in Abruzzo

864 in Umbria

540 in Valle d'Aosta

675 in Sardegna

610 in Calabria

131 in Molise

225 in Basilicata.

Quanto alle vittime, se ne registrano:

7.593 in Lombardia

1.732 in Emilia-Romagna

499 in Veneto

886 in Piemonte

477 nelle Marche

253 in Toscana

460 in Liguria

148 in Campania

169 nel Lazio

122 in Friuli Venezia Giulia

129 in Puglia

116 in provincia di Bolzano

88 in Sicilia

123 in Abruzzo

37 in Umbria

59 in Valle d'Aosta

173 in Trentino

38 in Calabria

34 in Sardegna

10 in Molise

9 in Basilicata.

Cts: "Dati odierni dimostrano direzione giusta"

I dati di oggi su nuovi ricoveri e terapie intensive, secondo Alberto Villani, membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), in conferenza stampa alla Protezione civile, "testimoniano la bontà del percorso intrapreso e di ciò che stiamo facendo, dobbiamo continuare in questa direzione. Sono segnali che vengono valutati con attenzione, si tratta di un 'auspicabile atteso', ma dobbiamo continuare così con determinazione".

Cts: "Non cambia nulla su passeggiate"

Villani ha anche risposto a chi gli chiedeva quale fosse la corretta interpretazione della circolare del Viminale: "Se si esce di casa con un bambino rispettando le norme, per un motivo preciso e previsto dai decreti, si può fare". Ma "non c'è alcun motivo per portare a spasso un bambino in carrozzina, non va fatto e può essere imprudente. Esiste un Dpcm che dice che non è consentito uscire di casa se non per motivata ragione - ha aggiunto - e tutto resta esattamente come è".

Borrelli: maschere donate da Cina date a medici per errore

Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, sul caso delle oltre 600 mila mascherine non per uso sanitario giunte agli Ordini provinciali dei medici, ha invece spiegato che "sono state distribuite per un errore logistico: erano state donate all'Italia dalla Cina, il carico era destinato alla collettività. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2".

Data ultima modifica 01 aprile 2020 ore 18:40