Continua a salire il bilancio dei medici deceduti a causa dell'epidemia di Covid-19. Al momento le vittime sono 36: alle 33 registrate ieri, in tarda serata, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), se ne sono aggiunte altre tre, tutti camici bianchi di Bergamo. Aumenta anche il numero degli operatori sanitari contagiati: secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono saliti a 6205, vale a dire più del 9% dei casi totali.

Le richieste dei medici: "Subito altre protezioni e test"

Proprio i medici italiani, in una lettera pubblicata sul British Medical Journal a firma del presidente Fnomceo Filippo Anelli, chiedono alcune misure immediate perché sia garantita la loro salute: sbloccare immediatamente le forniture di dispositivi di protezione individuale ed eseguire test a risposta rapida, seguiti da tamponi, in maniera sistematica a tutti gli operatori sanitari nel pubblico e nel privato che mostrano sintomi di infezione anche lieve e in assenza di febbre o che sono stati in contatto con casi sospetti o confermati