"Sottolineo la grande solidarietà degli italiani, con 25,5 milioni già raccolti sul conto corrente della Protezione civile" che verranno usati per acquistare materiale sanitario da utilizzare nell'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - I GRAFICI DELL'EPIDEMIA IN ITALIA).

Nell'ultimo giorno 7.432 guariti

Sono 7.432 le persone guarite in Italia dall'inizio della pandemia, 408 nelle ultime 24 ore. Domenica 22 marzo l'aumento dei guariti era stato di 952.

Superate le 6mila vittime

Le vittime in un solo giorno sono invece 601, mentre l'aumento domenica era stato di 651. Sono complessivamente 6.077 le vittime di coronavirus in Italia

Oltre 50mila malati

Sono complessivamente 50.418 i pazienti affetti da Covid-19. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 63.927.

Più di 3.200 ricoverati in terapia intensiva

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 3.204, 195 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.183 sono in Lombardia. Dei 50.418 malati complessivi, 20.692 sono poi ricoverati con sintomi e 26.522 sono quelli in isolamento domiciliare.