Le attuali misure per il contenimento del coronavirus "non bastano ancora". A dirlo a Sky Tg24 è Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. L'infettivologo, sulle nuove restrizioni volute dal governo, afferma: "Le misure sono importanti e perché funzionino devono essere radicali perché altrimenti, ce lo dimostra Wuhan che è riuscita ad uscire da questo disastro in un tempo ragionevole anche se lungo, rischiamo che il nostro tempo diventi lunghissimo" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

"Stare a casa è fondamentale"

Galli poi si sofferma su un altro aspetto: quello delle attività non necessarie ma che continuano ad essere regolarmente svolte: "Quando vado in ospedale o trovo le persone che dipingono le righe per terra mi chiedo se non sia un'attività che non può esser rimandata - si chiede il professore - Stare a casa è fondamentale, ma se si sta a casa in una situazione in cui le licenze di uscita in cui si possono raggiungere situazioni in cui c’è parecchia gente come gli ambiti lavorativi sono molto numerose e non giustificate, andremo avanti a cerchi concentrici a continuare ad avere più infezioni" (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - IL DECRETO "CURA ITALIA").

"In Lombardia più casi di quelli finora diagnosticati"

Secondo Galli, in Lombardia "c’è tanta gente a casa con l’infezione. C’è molta più gente in Lombardia che ha l’infezione rispetto a quelli che fino ad adesso sono stati registrati e diagnosticati direttamente con il tampone, e parte di queste persone o dei loro congiunti è in giro a lavorare senza saperlo neppure".

"Milano fronte fondamentale contro il virus"

Secondo Galli è proprio la città di Milano uno dei punti fondamentali dove combattere il Coronavirus: "È evidente che la battaglia di Milano è fondamentale per riuscire ad uscire per tempo, bene e presto, da questa terribile emergenza. Dobbiamo assolutamente da questo punto di vista riuscire a contenere l’infezione in una città come Milano. Ovviamente - aggiunge l'infettivologo - dobbiamo farlo in tutta Italia, ma è chiaro a tutti che avere una situazione di controllo su Milano sia uno dei fronti fondamentali contro il virus. Milano e l’hinterland fanno più di 3 milioni e mezzo di abitanti e ovviamente la concentrazione di popolazione è un fattore importante della possibile diffusione di un virus".