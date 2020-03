Coronavirus, Cannes apre padiglioni del Festival a senzatetto

Cannes ha deciso di aprire ai senzatetto della citta' i padiglioni del Festival, rinviato quest'anno, per sostenerli nell'affrontare l'epidemia di coronavirus. Il Cannes Film Festival, il piu' importante del mondo, era in calendario per il 12-23 maggio ma e' stato rinviato per la pandemia. Davanti agli sviluppi in Francia, oggi il conto dei morti e' arrivato a 450, le autorita' municipali hanno affermato che la sede, che di solito ospita congressi ed eventi artistici, e' stata consegnata per ospitare fino a 50 persone che vivono in strada in quello che loro vedono come "un simbolo di

solidarieta'".