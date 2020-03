La Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La decisione consentirà ai Governi di "pompare nel sistema denaro finché serve" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio rilanciato su Twitter, in cui ha sottolineato come questo passo non sia mai stato intrapreso prima.

Che cosa prevede la clausola

Nello specifico, la clausola prevede che, "in periodi di severa recessione per la Ue e la zona euro, gli Stati possono temporaneamente allontanarsi dall'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine (OMT), posto che ciò non metta a rischio la sostenibilità di bilancio nel medio termine" (LE TAPPE - LA MAPPA DEL CONTAGIO - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Dombrovskis: "Stop patto libera mani ai governi"

Con la clausola di salvaguardia "il nostro obiettivo è assicurare che gli Stati possano rispondere pienamente alla sfida senza precedenti che affrontano con la pandemia", ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Questa flessibilità temporanea - ha poi aggiunto - aiuterà le autorità nazionali a fare tutto quello che possono per sostenere i loro sistemi sanitari, imprese e lavoratori. Continueremo ad agire con decisione e in piena solidarietà con gli Stati membri in questo momento di bisogno".

Gentiloni: "Aperta strada a risposta coordinata"

"Stiamo facendo un ulteriore passo senza precedenti. Attivare la clausola di salvaguardia apre la strada a una risposta fiscale forte e coordinata all'immensa sfida che affrontiamo collettivamente", ha spiegato il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. "Sono fiducioso che il Consiglio darà rapido consenso a questa proposta necessaria", ha precisato.